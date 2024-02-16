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КГБ Белоруссии раскрыл детали задержания диверсантов СБУ

18:28
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Возбуждены дела по статьям о приготовлении к теракту и об агентурной деятельности

Заброска диверсионно-разведывательной группы, задержанной при переходе украинской-белорусской границы, была организована Службой безопасности Украины. Сотрудники СБУ совместно с госпогранслужбой Украины провели разведку местности перед заброской террористов, сообщили в Комитете госбезопасности Белоруссии.

Лукашенко заявил о задержании диверсантов
Белгородские власти прокомментировали попытку прорыва диверсантов

О завершении контртеррористической операции ранее сообщил президент Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что диверсанты задержаны, среди них – как украинцы, так и белорусы.

В ночь на 15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области удалось задержать диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины. У задержанных были взрывные устройства, которые им передали непосредственно перед переходом белорусской границы. Бомбы предназначались для терактов на территории России и Белоруссии. В сообщении КГБ подчеркивается, что украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала ДРГ и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Киева, передает агентство БелТА.

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