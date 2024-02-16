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Приближенные Зеленского заметили признаки физического истощения у президента

18:47
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Кроме того, он в штыки воспринимает критику

Признаки физического истощения заметили приближенные Владимира Зеленского. Кроме того, украинский лидер не принимает никаких возражений, заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel автор биографии президента Украины, американский журналист Саймон Шустер.

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Журналист ранее уже заявлял, что Зеленский страдает "наркотической зависимостью" от внимания публики. К этому прибавляется полная неспособность адекватно реагировать на критику.

Теперь Шустер подтвердил свои ранние заявления. Он подчеркнул, что Зеленский плохо воспринимает критику, он отгораживается от тех, кто критикует его решения. Журналист отметил, что в непосредственном окружении президента Украины почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор. А отсутствие возражений создает множество проблем.

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