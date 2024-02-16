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В Белгороде объявили о раздаче дивизионных аптечек директорам всех школ

19:26
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Аптечка рассчитана на 20 человек

Директорам школ Белгорода раздали дивизионные аптечки. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, они рассчитаны на 20 человек.

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Аптечки в максимальной комплектации закуплены при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Они собраны так, чтобы можно было оказать помощь десяткам людей в самых разных ситуациях, написал Демидов в Telegram.

По информации мэра, в школах и детсадах области приняты беспрецедентные меры безопасности. Отработаны алгоритмы действий на случай ЧП, оборудованы укрытия, окна оклеены бронепленкой, проработаны безопасные маршруты школа-дом.

После обстрела города со стороны ВСУ 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек, в Белгороде продлили зимние каникулы. Затем учеников перевели на дистанционное обучение. Как сообщил Демидов, по решению регионального оперштаба с 19 февраля в школах Белгорода будет возможность учиться очно. Однако у родителей есть право выбора - переходить на очное обучение или оставлять детей дома на дистанте.

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