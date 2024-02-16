ВС России уничтожили у Авдеевки САУ Dana с чешским оператором

Гибель наемника подтвердили в чешском минобороны

Российская армия уничтожила в боях у Авдеевки чешскую САУ Dana. Вместе с ней ликвидирован и наемник из Чехии.

Сообщается, что чех пропал после того, как его позиция подверглась минометному обстрелу. Наемника никто не видел с момента удара, а сейчас эти позиции заняты российскими войсками.

По данным чешского Radio Prague International, сообщение о смерти наемника сначала появилось в соцсети X, позже информацию подтвердили в минобороны Чехии. В чешском военном ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции России на Украине погибли четыре гражданина Чехии.

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