Путин предложил закрыть вредное производство в Челябинске

Прокуратура предъявляет собственникам завода претензии

Часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината надо закрыть. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Губернатор сообщил президенту, что работы по снижению выбросов на крупном металлургическом производстве не велись. Прокуратура предъявляет собственникам завода претензии по выполнению их обязательств.

Российский лидер заметил, что с проблемой знаком. Путин предложил вынести это вредное производство из центра города за его пределы. Президент подчеркнул, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса комбината надо проработать вместе с правительством России, передает РИА Новости.

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