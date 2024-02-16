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Путин предложил закрыть вредное производство в Челябинске

21:10
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Прокуратура предъявляет собственникам завода претензии

Часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината надо закрыть. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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Губернатор сообщил президенту, что работы по снижению выбросов на крупном металлургическом производстве не велись. Прокуратура предъявляет собственникам завода претензии по выполнению их обязательств.

Российский лидер заметил, что с проблемой знаком. Путин предложил вынести это вредное производство из центра города за его пределы. Президент подчеркнул, что вопросы сохранения рабочих мест после переноса комбината надо проработать вместе с правительством России, передает РИА Новости.

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