Банкир Тиньков и актер Кукушкин стали иноагентами

Пополнился список Минюста

Минюст расширил список иностранных агентов. Перечень пополнили, в частности, бизнесмен Олег Тиньков* и актер Никита Кукушкин*.

Как указано в сообщении на сайте Минюста, Тиньков* участвовал в создании материалов иностранных агентов. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Кукушкин* также выступал против специальной военной операции на Украине. Он участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что оба – и Кукушкин*, и Тиньков* - проживают за пределами России. Список Минюста пополнили еще несколько имен. Это философ Юлия Синеокая*, активист Аслан Арцуев*, а также журналист и литературный критик Анна Наринская*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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