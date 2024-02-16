ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банкир Тиньков и актер Кукушкин стали иноагентами

21:42
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Пополнился список Минюста

Минюст расширил список иностранных агентов. Перечень пополнили, в частности, бизнесмен Олег Тиньков* и актер Никита Кукушкин*.

Минюст признал нежелательной деятельность в России трех иностранных НПО
Минюст расширил список иноагентов

Как указано в сообщении на сайте Минюста, Тиньков* участвовал в создании материалов иностранных агентов. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Кукушкин* также выступал против специальной военной операции на Украине. Он участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что оба – и Кукушкин*, и Тиньков* - проживают за пределами России. Список Минюста пополнили еще несколько имен. Это философ Юлия Синеокая*, активист Аслан Арцуев*, а также журналист и литературный критик Анна Наринская*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Олег Тиньков*
Олег Тиньков*
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.