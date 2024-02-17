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Российские Су-25 нанесли удары по замаскированной технике ВСУ

10:00
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Кадрами поделилось Минобороны

Штурмовики Су-25 нанесли точные удары по замаскированной технике и живой силе противника на Донецком направлении. "Грачи" применили неуправляемые боеприпасы. А затем, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля, выполнили маневр "змейка" с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования. По докладу передового авианаводчика, все цели поражены.

На Купянском направлении специалисты службы горючего группировки "Запад" бесперебойно поставляют в войска все виды топлива. Они продолжают работу и сегодня, в свой профессиональный праздник.

Перекачка идет на пунктах заправки. Самое сложное - это маскировка техники, особенно ночью, чтобы враг не заметил и не открыл огонь. Водители стараются подъехать как можно ближе к линии соприкосновения. Цепочка доставки горючего на передовую отлажена до автоматизма.

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