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Бойцов СВО наградили в филиале госпиталя им. Вишневского

10:21
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Некоторые военнослужащие скоро отправятся к новым местам службы

В Москве на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского высокие государственные награды получили участники СВО, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию. Бойцам вручены 17 орденов Мужества, медали "За отвагу", Жукова, Суворова, а также "За храбрость" второй степени.

Некоторые военнослужащие уже прошли переподготовку и скоро отправятся к новым местам службы. Им вручены жилищные сертификаты.

"В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы", - рассказал начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

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