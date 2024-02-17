Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества наших военнослужащих. Ефрейтор Владислав Непорожний в составе гаубичной батареи поддерживал огнём российские войска, когда боевики попытались атаковать позиции наших мотострелков. Несмотря на массированный обстрел, Владислав, получив координаты вражеских целей, точным ударом подавил артрасчёты ВСУ. Уничтожены две самоходки западного производства и одна БМП.

Ефрейтор Сергей Феоктистов обнаружил над местом проведения фортификационных работ беспилотник-камикадзе, который вёл разведку и определял момент для нанесения удара. Прицельным огнём вражеский дрон был ликвидирован, наши бойцы не пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"