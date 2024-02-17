ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал решение суда Нью-Йорка "охотой на ведьм"

10:44
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Экс-президент США признан виновным по гражданскому делу

Суд Нью-Йорка вынес приговор в отношении Дональда Трампа. Он признан виновным по гражданскому делу о мошенничестве. В вердикте отмечено, что экс-президент США в течение десяти лет значительно завышал стоимость своих активов, чтобы получать выгодные кредиты на строительство новых объектов.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая и подала иск против Трампа, назвала масштабы мошенничества ошеломительными. Обвиняемый должен выплатить штраф, сумма которого превышает 350 миллионов долларов. Кроме того, ему запрещено в течение трёх лет занимать руководящие должности в штате.

Сам Трамп уже заявил: вердикт суда - это вмешательство в выборы и "охота на ведьм". Судью назвал жуликом, а генпрокурора - коррупционером. И сообщил о намерении подать апелляцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.