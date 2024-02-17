Трамп назвал решение суда Нью-Йорка "охотой на ведьм"

Экс-президент США признан виновным по гражданскому делу

Суд Нью-Йорка вынес приговор в отношении Дональда Трампа. Он признан виновным по гражданскому делу о мошенничестве. В вердикте отмечено, что экс-президент США в течение десяти лет значительно завышал стоимость своих активов, чтобы получать выгодные кредиты на строительство новых объектов.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая и подала иск против Трампа, назвала масштабы мошенничества ошеломительными. Обвиняемый должен выплатить штраф, сумма которого превышает 350 миллионов долларов. Кроме того, ему запрещено в течение трёх лет занимать руководящие должности в штате.

Сам Трамп уже заявил: вердикт суда - это вмешательство в выборы и "охота на ведьм". Судью назвал жуликом, а генпрокурора - коррупционером. И сообщил о намерении подать апелляцию.

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