ВСУ отступают из Авдеевки

В городе сейчас остается от полутора до 4 тысяч украинских националистов

Этой ночью украинские националисты предприняли очередную попытку террористической атаки по объектам на территории России. По данным Минобороны, расчёты ПВО сбили 33 беспилотника в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областями. Ну а в зоне спецоперации наши войска продвигаются на Донецком участке фронта. Тем временем командование ВСУ отдало приказ боевикам отступать из Авдеевки.

Над сильно пострадавшим памятником советскому воину-освободителю в Авдеевке развевается флаг Минобороны. А на руинах укрепрайона "Зенит" - российский триколор. Главная крепость ВСУ в городе отбита подразделениями Первой Славянской бригады и штурмовым отрядом "Черные барсы" из Тувы.

Российским бойцам удалось взять под полный контроль с десяток важнейших объектов. Это железнодорожный вокзал, бывшая поликлиника, городской парк, пожарная часть, Донецкая фильтровальная станция и завод металлоконструкций. Мощные артиллерийские удары по позициям ВСУ, точнее, тому, что от них осталось, российские дивизионы наносят круглосуточно.

Одновременно идет ликвидация группировки ВСУ на территории промзоны и коксохимического комбината. Здесь решающую роль выполняет наша авиация. Плотность ракетно-бомбовых ударов такая, что на поверхности укрытий националистов почти не осталось. Боевики вынуждены практически все время отсиживаться в бункерах. Выходят, в основном, по ночам. И больше для того, чтобы попытаться вырваться из "котла".

Удается не всем. Вот залп "Града" настиг колонну бронетехники ВСУ. Видно, как горят танки. А этим националистам, очевидно, повезло. Снаряды разорвались на обочине. Но тут показательно другое. Судя по рыдающим от счастья лицам радикалов, которым повезло убежать из Авдеевки, моральный дух ВСУ низок как никогда.

В генштабе ВСУ признают - огневой перевес российских подразделений: десять пушек против одной украинской. И при таком соотношении сил Авдеевку боевикам вряд ли удастся удержать.

В Киеве накануне официально заявили: командование ВСУ приняло решение об отступлении из Авдеевки. Якобы затем, чтобы сберечь остатки и без того изрядно потрепанных подразделений. Часть отрядов уже бросила свои позиции, не дожидаясь разрешения главкома Сырского.

В городе сейчас, по разным оценкам, остается от полутора до 4 тысяч националистов. И с каждым днем Авдеевка, как говорят военные, превращается для бандеровцев в огненный мешок пострашнее Артемовска. Единственный коридор к западным окраинам сегодня менее трех километров в поперечнике. И как только эта "горловина" захлопнется, главный укрепрайон ВСУ на Донецком фронте будет утерян окончательно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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