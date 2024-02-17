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ВСУ отступают из Авдеевки

11:52
  • суббота
  • 17 февраля 2024

В городе сейчас остается от полутора до 4 тысяч украинских националистов

Этой ночью украинские националисты предприняли очередную попытку террористической атаки по объектам на территории России. По данным Минобороны, расчёты ПВО сбили 33 беспилотника в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областями. Ну а в зоне спецоперации наши войска продвигаются на Донецком участке фронта. Тем временем командование ВСУ отдало приказ боевикам отступать из Авдеевки.
Командование ВСУ объявило об отступлении из Авдеевки

Над сильно пострадавшим памятником советскому воину-освободителю в Авдеевке развевается флаг Минобороны. А на руинах укрепрайона "Зенит" - российский триколор. Главная крепость ВСУ в городе отбита подразделениями Первой Славянской бригады и штурмовым отрядом "Черные барсы" из Тувы.

Российским бойцам удалось взять под полный контроль с десяток важнейших объектов. Это железнодорожный вокзал, бывшая поликлиника, городской парк, пожарная часть, Донецкая фильтровальная станция и завод металлоконструкций. Мощные артиллерийские удары по позициям ВСУ, точнее, тому, что от них осталось, российские дивизионы наносят круглосуточно.

Одновременно идет ликвидация группировки ВСУ на территории промзоны и коксохимического комбината. Здесь решающую роль выполняет наша авиация. Плотность ракетно-бомбовых ударов такая, что на поверхности укрытий националистов почти не осталось. Боевики вынуждены практически все время отсиживаться в бункерах. Выходят, в основном, по ночам. И больше для того, чтобы попытаться вырваться из "котла".

Удается не всем. Вот залп "Града" настиг колонну бронетехники ВСУ. Видно, как горят танки. А этим националистам, очевидно, повезло. Снаряды разорвались на обочине. Но тут показательно другое. Судя по рыдающим от счастья лицам радикалов, которым повезло убежать из Авдеевки, моральный дух ВСУ низок как никогда.

В генштабе ВСУ признают - огневой перевес российских подразделений: десять пушек против одной украинской. И при таком соотношении сил Авдеевку боевикам вряд ли удастся удержать.

В Киеве накануне официально заявили: командование ВСУ приняло решение об отступлении из Авдеевки. Якобы затем, чтобы сберечь остатки и без того изрядно потрепанных подразделений. Часть отрядов уже бросила свои позиции, не дожидаясь разрешения главкома Сырского.

В городе сейчас, по разным оценкам, остается от полутора до 4 тысяч националистов. И с каждым днем Авдеевка, как говорят военные, превращается для бандеровцев в огненный мешок пострашнее Артемовска. Единственный коридор к западным окраинам сегодня менее трех километров в поперечнике. И как только эта "горловина" захлопнется, главный укрепрайон ВСУ на Донецком фронте будет утерян окончательно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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