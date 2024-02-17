Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины

Париж обещает Киеву три миллиарда евро на военную помощь

Киеву обещана новая помощь от европейских партнёров. Франция в течение года выделит три миллиарда евро на вооружения. Соответствующее соглашение заключили Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Ранее о новом денежном транше и поставке техники объявила Германия. Договорённости оформлены как гарантии безопасности, подписав которые Украина обязалась провести реформы.

Владимир Зеленский никак не хочет отпускать руку Эммануэля Макрона – всё-таки есть, на кого опереться. Не то что США, где неожиданно перестали выделять миллиарды Киеву на продолжение войны. Запрос президента Байдена Конгресс отложил как минимум до марта. И украинский гость снова обивает пороги европейских дворцов.

Сначала Мюнхенская конференция – удобное место, где можно повидаться со всеми спонсорами сразу. Теперь Париж, где подписано уже третье для Киева соглашение о гарантиях безопасности. Президент Макрон обещает поддержку от лица всего коллективного Запада.

"Эта решимость так же сильна, как и в первый день – с нашей стороны поддержка не ослабнет. Двустороннее соглашение о безопасности отражает не только наши долгосрочные обязательства, но и коллективный подход. Поскольку аналогичные документы уже подписали с вами Великобритания и Германия. И, в конце концов, то же самое сделают все страны G7 и Евросоюза", - заявил Макрон.

Правда, что делать с теми государствами ЕС, которые не согласны вооружать Украину, французский президент умолчал. Париж обещает Киеву три миллиарда евро на военную помощь в текущем году и поддержку до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. Правда, для этого придётся всё же выполнить все необходимые условия – что также зафиксировано в соглашении. Это реформа правовой системы и госаппарата, децентрализация, борьба с коррупцией, защита нацменьшинств, укрепление безопасности и прозрачности в сферах экономики и обороны. В общем, максимум обязательств при очень небольших деньгах на ведение реальных боевых действий. Поэтому Зеленский улыбается, но делает выпад в адрес тех партнёров, кто не хочет давать больше.

"Очень важно, что эти конкретные соглашения с нашими европейскими партнёрами не являются альтернативой помощи со стороны Соединённых Штатов. Только все вместе мы сможем победить Российскую Федерацию", - сказал Зеленский.

А в СМИ и соцсетях шутят по поводу воздушного кортежа украинского вождя. На пути в Париж "борт номер один" сопровождали истребители четвёртого поколения "Еврофайтер Тайфун". Правда, Зеленскому суждено увидеть их лишь через иллюминатор. В прошлом году, не уступив его настойчивым просьбам, Берлин и Лондон отказались поставлять их Украине.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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