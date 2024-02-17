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Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

11:55
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Он доставил оборудование для экспериментов

Грузовой корабль "Прогресс" с оборудованием для экспериментов пристыковался к Международной космической станции. Процесс с земли контролировали специалисты Центра управления полётами.

На борту у корабля - более двух с половиной тонн грузов. Помимо научной аппаратуры, это топливо для станции, одежда, вода и продукты. В том числе и любимые конфеты командира космонавтов Олега Кононенко, а также подарок для Николая Чуба от его семьи.

Ракета-носитель "Союз" стартовала в среду утром с космодрома "Байконур" - полёт занял около двух суток.

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"Прогресс" пристыковался к МКС
"Прогресс" пристыковался к МКС
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