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Собянин: МЦД-3 за полгода воспользовались более 60 млн раз

11:05
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Заметно разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия метро

За полгода работы МЦД-3 пассажиры совершили более 60 миллионов поездок. Об этом сегодня рассказал в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что третий диаметр - это современные поезда, короткие интервалы движения и бесплатные пересадки на МЦК и метро.

А с запуском МЦД-3 новые удобные маршруты могут строить жители десятков районов столицы и четырёх городов Московской области. Благодаря этому заметно разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия подземки.

На третьем диаметре уже курсируют 8 новых поездов "Иволга". В планах до конца года запустить ещё 25 таких составов. А также открыть городской вокзал Митьково - на границе районов Сокольники и Красносельский.

6 февраля Сергей Собянин рассказал о завершении формирования московского городского вокзала "Белорусская". Вокзал объединил поезда дальнего следования, пригородные электрички, аэроэкспресс, метро, а с недавнего времени еще и два диаметра.

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