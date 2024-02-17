В России стартовал масштабный проект по информированию избирателей

На пост президента России претендуют четыре кандидата

По всей стране сегодня стартовал масштабный проект по информированию граждан о предстоящих выборах президента. Сотрудники избирательных комиссий будут ходить по домам и квартирам, чтобы лично рассказать о деталях и способах голосования. В частности, электронного, когда воспользоваться своим правом можно дистанционно из любой точки мира через портал "Госуслуг".

Сегодня во всей стране стартовал масштабный проект "Информ-УИК". Члены избирательных комиссий в прямом смысле слова идут в народ, чтобы рассказать о предстоящих выборах президента.

"Каждый член комиссии, кто пойдет к нашим уважаемым избирателям, у него отличие будет. Будет какая-то специальная форма, по которой можно будет узнать, или куртка белого или синего цвета. Ну и обязательно у них будут удостоверения членов избирательных комиссий и бейджики с фамилией, именем, отчеством", - рассказала Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России.

На пост президента России претендуют четыре кандидата. Это Владислав Даванков. Он баллотируется от "Партии Роста" и партии "Новые люди". Владимир Путин - он идёт на выборы как самовыдвиженец. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и КПРФ - Николай Харитонов. Все активно работают с избирателями. Кандидат от коммунистов накануне посетил подмосковный город Лыткарино. Возложил цветы к Монументу Защитникам Отечества. И встретился с рабочими местного мясоперерабатывающего завода.

"И вот они говорят - отправляют конвои нашим ребятам. С первого дня отправляют конвои и благодарят, надо им большое спасибо говорить, низко кланяться. Ну и как раз мне хотелось сказать перед праздником 23 февраля - все мужчины, да и женщины, этот праздник мы чтим. День образования рабоче-крестьянской красной советской российской армии. Поэтому все, кто нас увидит, услышит. Бойцы, хорошего настроения вам и ждем вас с победами", - сказал Николай Харитонов.

А сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков провел уже несколько мероприятий в Крыму. На встрече с доверенными лицами действующего президента, а также активистами партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта вручил благодарственные письма тем, кто наиболее активно проявил себя в ходе подписной кампании.

"Великий полуостров Крым развивается очень динамично. Смотрите, какие у вас огромные проекты для молодежи и для людей, кто хочет повысить свою квалификацию. Это и Таврида. Мне кажется, перспективы у вас огромные", - заявил Владимир Машков.

Продолжает большой тур по регионам России Леонид Слуцкий. Кандидат в президенты от ЛДПР накануне посетил Казань. На встрече с избирателями в столице Татарстана обсудили актуальные вопросы. Можно было также оставить обращения, предложения, записаться в команду кандидата.

"Очень эффективный визит. Сверка часов с региональным отделением. И, должен сказать, что многие вопросы, которые действительно волнуют население республики, станут элементами моей выборной программы", - отметил Леонид Слуцкий.

До начала выборов остается не так много времени. Уже буквально через неделю - 25 февраля - стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остается до основного этапа выборов, который продлится с 15 по 17 марта.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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