"Роснефть" запускает программу по изучению и защите арктических животных

Будет сделана подробная перепись белых медведей

Важные научные исследования Арктической зоны запускает компания "Роснефть". В рамках масштабных экспедиций будут изучать популяции белых медведей, северного оленя и не только. Данные помогут специалистам принять меры для защиты окружающей среды и сохранения фауны.

Белый медведь не заболел, с ним всё хорошо. Учёные надевают на косолапого ошейник, который позволит им отслеживать передвижение животного, а значит – понять, как чувствует себя целая популяция. В Арктической зоне Российской Федерации обитает треть всех особей.

"Мы решили сфокусироваться на одной из них, а именно – на Карской популяции. Чтобы, с одной стороны, и белого медведя как краснокнижный вид сохранить, и обезопасить жизнедеятельность человека", - пояснил Александр Пашали, директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО НК "Роснефть".

В новой программе "Роснефти" по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктических экосистем в следующие два года пройдёт подробная перепись белых медведей с помощью авиаучёта. Для этого будут использованы самолёты-лаборатории с тепловизорами нового поколения.

"Достаточно кропотливая работа, потому что, в частности, белый медведь на фоне снега малозаметен. Как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном, так как тепла он выделяет мало, потому что шубка у него достаточно хорошая", - отметил Александр Пашали.

Изучат не только медведей, но и других животных: северного оленя – основу всей местной экосистемы, ценные виды рыб и птиц. Учёные составят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря и заказника "Бреховские острова". Чтобы в Арктике было место и животным, и человеку. "Роснефть" реализует корпоративную программу в рамках нацпроекта "Экология" уже 4 года.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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