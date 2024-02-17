В отреставрированную галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины

Работы распределяют по залам

В знаменитой картинной галерее Айвазовского в Феодосии готовятся вновь принимать посетителей. В особняке XIX века завершили масштабную реставрацию. И сейчас, пожалуй, один из самых сложных этапов - на свои места возвращают полотна художника. Некоторые шедевры весят сотни килограммов. И тут требуется уже инженерная смекалка.

Картины из фондохранилищ готовят к постоянной экспозиции. На свое место после реставрации здания галереи возвращаются 90 полотен Айвазовского. Работы распределяют по залам и аккуратно ставят вдоль стен - согласно плану.

"Некоторые работы Айвазовского настолько велики, что они не проходят ни в один дверной, ни в один оконный проем. Кстати здесь оконный проем высотой три метра, через этот оконный проем все самые крупные работы, которые в этом зале, были перемещены. Некоторые рамы мы хранили в разобранном виде и собирали уже здесь", - рассказала Татьяна Гайдук, директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.

Самый сложный этап – развеска. Поднять трёхсоткилограммовые полотна - технически сложная задача. Помогают коллеги из Саратовской картинной галереи.

Реставрация длилась три года. В особняке 19 века восстановили декоративные элементы фасада, воссоздали утраченные скульптуры, заменили внутренние и наружные коммуникации. Вокруг сделали дренаж и гидроизоляцию, установили систему осушения, которая защитит стены и фундамент от подземной реки, моря и плывуна. В помещениях уже выставлен температурно-влажностный режим, подключены пожарная и охранная сигнализации. Впервые с 2007 года откроется выставочный зал, который художник завещал городу. Здание было в аварийном состоянии. Пришлось заменить протекающую кровлю.

Это первая на юге публичная картинная галерея и третья в России. Она открылась раньше, чем Третьяковка и Русский музей. На сцене выступали знаменитые актеры и музыканты, здесь же Айвазовский устраивал свои выставки. Он сам спроектировал помещение. Картины освещались мягким, рассеянным светом, который проходил через стеклянную матовую крышу - фонарь. В ходе реставрации остекление восстановили и вернули былой вид.

Галерея возобновит работу уже в марте, в дни празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма и России. Посетителей ждут три новых экскурсии. Но главное – это, конечно, возможность совершить настоящее морское путешествие, например, из Феодосийского залива в Неаполитанский.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"