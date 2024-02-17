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Крупный пожар на предприятии в Ижевске ликвидирован

14:01
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Причины устанавливаются

В Ижевске пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на производственном здании. В субботу с утра продолжалась проливка конструкций.

Площадь, объятая огнем, составляла три с половиной тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении принимали участие более 100 человек и 33 единицы техники.

Причины возгорания на заводе по обработке деталей сейчас устанавливают. Превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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