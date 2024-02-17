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Япония запустила новую ракету-носитель

16:52
  • суббота
  • 17 февраля 2024

На орбиту выведены два мини-спутника

Этой ночью Япония со второй попытки успешно запустила в тестовый полёт новую ракету-носитель H3 на жидком топливе.

Как сообщили в национальном Агентстве аэрокосмических исследований, на орбиту выведены два мини-спутника дистанционного зондирования Земли. Разработка H3 началась в 2013-м году. Она способна нести груз почти в полтора раза больше, чем предыдущая модель, а расходы на запуск уменьшились в два раза.

Первый тестовый старт в марте прошлого года оказался неудачным. Через 14 минут из-за сбоя в работе двигателя ракета потерпела крушение.

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