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Собянин: В кварталах реновации все необходимое открывается в шаге от дома

12:31
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Часть площадей реализована на электронных торгах

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации. В частности, там предусмотрены помещения для аптек и кафе.

Отмечается, что по итогам реновации в коммерческих помещениях домов появятся свыше 200 тысяч рабочих мест.

"Улучшаем качество жизни москвичей за счет повышения доступности услуг. В новостройках, возведенных по программе реновации, почти 600 нежилых помещений занимают кафе, банки, образовательные учреждения, аптеки, сервисы, офисы и другие объекты. Часть площадей реализована на электронных торгах. В них принимают участие как предприниматели, так и физические лица", – сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что 18 домов расселили в 14 районах Москвы с начала года по программе реновации. Все жители получили квартиры с улучшенной планировкой.

Напомним, программа реновации стартовала в столице в августе 2017 года.

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