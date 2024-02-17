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Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

13:19
  • суббота
  • 17 февраля 2024

С 2017 года правительство столицы заключило 17 офсетных контрактов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проведение конкурса на заключение офсетного контракта на поставку компонентов для асфальтовых покрытий. Об этом сообщает Информационный центр правительства столицы.

"По условиям контракта победитель конкурса обязуется в течение двух лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Владимирской области. Общий объем инвестиций должен составить более 300 млн руб. В свою очередь правительство Москвы гарантирует закупки около 7,9 тыс. тонн продукции ежегодно в течение 10 лет. Реализация межсубъектного офсетного контракта позволит создать новое современное производство, а также гарантировать надлежащее качество асфальтобетонов, используемых в дорожном хозяйстве города", – говорится в сообщении.

С 2017 года правительство столицы заключило 17 офсетных контрактов. Совокупный объем инвестиций по ним составит порядка 87 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на промышленных предприятиях Москвы создадут около 6 тысяч рабочих мест в рамках офсетных контрактов. В рамках соглашения инвесторы строят или модернизируют производства и создают рабочие места. 6 из 14 производств уже ведут поставки.

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