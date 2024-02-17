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Артём Жога возложил цветы к обелиску "Жертвам интервенции"

14:46
  • суббота
  • 17 февраля 2024

В Архангельской области прошла памятная акция в честь годовщины освобождения Русского Севера от англо-французских интервентов

По всей стране сегодня стартовал масштабный проект по информированию граждан о предстоящих выборах президента. Активную работу с избирателями ведут сами кандидаты на пост президента и их доверенные лица.

Так, командир батальона "Спарта" Артём Жога - он представляет Владимира Путина - сегодня в Архангельской области. Там прошла памятная акция, посвящённая годовщине освобождения Русского Севера от англо-французских интервентов.

Артём Жога возложил цветы к обелиску "Жертвам интервенции". Также посетил региональной избирательный штаб и встретился с членами патриотических объединений. Говорили о поддержке наших бойцов, которые находятся в зоне СВО.

"Мы часто получали такие посылки. Я получал такие посылки. Особенно от детей письмо с пожеланием "вернись домой, солдат, мы тебя любим" - корявым почерком, такой рисунок - там 3-5 класс. Довольно-таки радует. Иногда даже смотришь на ребят, а они украдкой убирают слезу. Кто представляет, как он домой приехал, кто-то представляет своего ребёнка, которого он давно не видел. Поэтому это очень нужно и очень важно", - рассказал Артём Жога.

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