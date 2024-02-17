В Москве студентам передали памятное знамя 50-летия БАМа

Церемония прошла на Ярославском вокзале столицы

Сегодня отмечается день Российских студенческих отрядов - молодёжное движение появилось 20 лет назад. Учащиеся вузов осваивали различные профессии, работали на самых важных стройках страны - таких, например, как БАМ.

И сегодня уже современным продолжателям этих традиций передали памятное знамя 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Торжественная церемония прошла на Ярославском вокзале Москвы. Именно отсюда полвека назад выехал первый отряд строителей.

Мероприятие открыло обширную программу празднования юбилея БАМ. Указ о торжествах был подписан Владимиром Путиным.

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