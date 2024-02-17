Компании исполняется 31 год

Владимир Путин поздравил руководителей и коллектив "Газпрома" с важной датой - компании исполняется 31 год.

Президент отметил, что рабочие, инженеры, специалисты самых разных профессий, которые трудятся практически во всех регионах России, добиваются высоких показателей и обеспечивают энергетическую безопасность страны. А также подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, "Газпром" сохраняет лидерство в мировой отрасли.

"Сегодня "Газпром" ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надёжного поставщика, позиции одного из мировых лидеров газовой отрасли, открывает новые центры газодобычи и высокотехнологичные производства по глубокой переработке сырья", - отметил Путин.

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