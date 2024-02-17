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Владислав Даванков посетил Самару

14:49
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Он оценил туристический потенциал города

Единый кандидат в президенты от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков посетил Самару и оценил туристический потенциал. Он подчеркнул: в перспективе развитие отрасли в стране поможет увеличить ВВП на 5 процентов.

Даванков проехал на катере на воздушной подушке по Волге и осмотрел место, где планировали построить канатную дорогу.

"Если бы здесь была канатная дорога, которая была запланирована ещё 2011 году и была бы инфраструктура туризма, это позволило бы увеличить объём оказываемых услуг до 3,5 млрд рублей. Хотя весь проект стоит 6 млрд рублей. И таких городов в России много - у которых потенциал внутреннего туризма очень большой", - заявил Владислав Даванков.

Напомним, до начала выборов остаётся не так много времени. Уже буквально через неделю - 25 февраля - стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остаётся до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта.

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