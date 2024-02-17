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Собянин: Движению студенческих отрядов исполняется 65 лет

14:25
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Мэр рассказал о столичных студенческих отрядах

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов. По его словам, ребята участвуют во всероссийских и международных проектах и регулярно становятся лауреатами конкурсов профмастерства.

"Движению Российских студенческих отрядов исполняется 65 лет. Московское региональное отделение РСО – одна из ведущих молодежных организаций столицы. Это 135 отрядов и больше 3 тыс. участников из 80 образовательных организаций города. Нынешнее поколение студотрядов, как и раньше, ведет активную жизнь, проводит множество мероприятий. Среди них – фестиваль талантов "ДеТали", туристический слет для любителей полевой кухни и палаточных лагерей, конкурс фотографий "Фокус", – сообщил Собянин.

Ранее в России стартовал конкурс на лучший студенческий отряд, участие могут принять как действующие участники РСО, так и те, кто к ним еще не присоединился. Сроки проведения конкурса - с марта по октябрь.

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