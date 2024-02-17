Зеленский обвинил Запад в бегстве ВСУ из Авдеевки

В МИД России заявили, что Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней"

Западные союзники Украины создают для Киева "искусственный дефицит вооружения". Об этом в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке, откуда украинские военные были вынуждены отступать.

"Наши действия ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает", - заявил президент Украины (цитата по ТАСС).

По словам Зеленского, "Россия определенным образом взяла верх, потому что имеет военное преимущество".

Украинский президент также заявил, что Киев проиграет, если не будет получать помощь от Запада. "Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее", - сказал он.

Накануне вечером командование ВСУ приняло решение об отступлении из Авдеевки. Киев это решение объяснил попыткой сберечь остатки подразделений.

Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Телеграм-канале заявила, что Киев решил вывести войска из Авдеевки не для "спасения жизней", а потому что может воевать только за деньги.

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