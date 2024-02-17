Собянин одобрил еще один проект по программе создания мест приложения труда

За четыре года было заключено более 70 таких соглашений

В столичном районе Хорошево-Мневники появится административно-деловой комплекс, в котором будет предусмотрено более 12 тысяч рабочих мест. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечается, программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на привлечение инвесторов к строительству важных социальных и деловых объектов.

"В рамках соглашений застройщики получают льготы на возведение жилья, а город, в свою очередь: учреждения образования, культуры и спорта; промышленные предприятия и логистические комплексы; офисные и торговые помещения", - сообщил Собянин.

По его словам, за четыре года было заключено более 70 таких соглашений о строительстве объектов по всему мегаполису.

23 января Собянин сообщил об одобрении столичными властями строительства трех объектов в рамках программы создания мест приложения труда. Так, в поселении Михайлово-Ярцевское ТиНАО появится логистический парк, где смогут работать 1,3 тысячи человек.

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