Таллин получит для нужд Киева почти $500 тысяч конфискованных средств

Об этом сообщает Минюст США

США передадут Эстонии 484,9 тысячи конфискованных долларов на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Отмечается, что эти средства были изъяты "после разоблачения незаконной закупочной сети, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия".

"Эстония будет использовать эти средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая целенаправленно подвергалась нападениям со стороны российских войск", - говорится в сообщении.

Ранее бельгийские дипломаты рассказали, что постпреды государств — членов Евросоюза вечером 29 января согласились с предложением Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для помощи Украине. При этом источники из числа высокопоставленных официальных лиц ЕС уверяли, что конфискации самих российских активов в Европе не будет — это слишком рискованно.

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