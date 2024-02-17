ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

18:02
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Теракт произошел 15 февраля

В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

"В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них 2 детей. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде днем 15 февраля. Всего погибли семь человек, включая грудного ребенка. Прилет был такой силы, что в соседних многоэтажках вылетели стекла, а припаркованные авто искорежены.

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. В ведомстве отметили, что все виновные, в том числе те, кто отдавал преступные приказы, будут установлены и наказаны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.