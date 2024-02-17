Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Теракт произошел 15 февраля

В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

"В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них 2 детей. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде днем 15 февраля. Всего погибли семь человек, включая грудного ребенка. Прилет был такой силы, что в соседних многоэтажках вылетели стекла, а припаркованные авто искорежены.

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. В ведомстве отметили, что все виновные, в том числе те, кто отдавал преступные приказы, будут установлены и наказаны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся в Белгороде очередным актом терроризма со стороны киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"