Перемены не произойдут сами по себе

Брюссель предоставил европейцев самим себе, необходима смена руководства Евросоюза. Об этом рассказал глава венгерского кабмина Виктор Орбан.

"Никогда не было такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев", - заявил Орбан (цитата по РИА Новости). Он добавил, что перемены не произойдут сами по себе.

В начале февраля Орбан отметил, что выделенные Евросоюзом Украине 50 миллиардов евро пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства.

В конце прошлого года венгерский премьер заявлял, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении, потому что на ее территории продолжается вооруженный конфликт и там находятся российские военнослужащие.

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