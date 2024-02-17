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Орбан призвал поменять руководство Евросоюза

18:45
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Перемены не произойдут сами по себе

Брюссель предоставил европейцев самим себе, необходима смена руководства Евросоюза. Об этом рассказал глава венгерского кабмина Виктор Орбан.
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"Никогда не было такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев", - заявил Орбан (цитата по РИА Новости). Он добавил, что перемены не произойдут сами по себе.

В начале февраля Орбан отметил, что выделенные Евросоюзом Украине 50 миллиардов евро пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства.

В конце прошлого года венгерский премьер заявлял, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении, потому что на ее территории продолжается вооруженный конфликт и там находятся российские военнослужащие.

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