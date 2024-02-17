Саммит по Украине могут перенести из-за безучастности лидеров

Некоторые политики хотят видеть за столом переговоров Россию

Из-за безучастности мировых лидеров проведение саммита по Украине, скорее всего, будет перенесено на апрель или май. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

При этом Киев хочет, чтобы встречу провели в марте. По данным СМИ, некоторые лидеры дали понять, что хотят видеть за столом переговоров и Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада за неполные два года уже выделили Украине более 200 миллиардов долларов военной и финансовой помощи. При этом для поддержки Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 миллиардов долларов на семь лет.

Между тем власти ЕС приступили к аудиту вооружений и военной техники, направленной Украине членами интеграционного объединения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту, но перешло и на другие континенты.

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