Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки под контроль

Взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск. Об этом в субботу вечером сообщили в Министерстве обороны.

Информация о продвижении войск группировки "Центр" не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия под контроль города.

"Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в освобождении Авдеевки принимала участие группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Потери ВСУ в боях за Авдеевку только за последние сутки составили более 1500 человек. Сейчас российские военные проводят окончательную зачистку города от украинских боевиков, укрепившихся на территории Авдеевского коксохимического комбината.

В Минобороны отметили, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

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