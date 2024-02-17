ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил российских военных с успешным взятием Авдеевки

23:11
  • суббота
  • 17 февраля 2024

Авдеевка перешла под полный контроль российской армии

Владимир Путин поздравил российских военных, принимавших участие в освобождении Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сообщил Песков (цитата по РИА Новости).

В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. В настоящее время завершается зачистка от украинских боевиков Авдеевского коксохимического комбината. Потери ВСУ только за минувшие сутки составили 1500 человек. В Минобороны подчеркнули, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Накануне вечером командование ВСУ приняло решение об отступлении из Авдеевки. Киев это решение объяснил попыткой сберечь остатки подразделений. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в бегстве ВСУ. По его словам, западные союзники создают для Киева "искусственный дефицит вооружения".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.