Путин поздравил российских военных с успешным взятием Авдеевки

Авдеевка перешла под полный контроль российской армии

Владимир Путин поздравил российских военных, принимавших участие в освобождении Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сообщил Песков (цитата по РИА Новости).

В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. В настоящее время завершается зачистка от украинских боевиков Авдеевского коксохимического комбината. Потери ВСУ только за минувшие сутки составили 1500 человек. В Минобороны подчеркнули, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Накануне вечером командование ВСУ приняло решение об отступлении из Авдеевки. Киев это решение объяснил попыткой сберечь остатки подразделений. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в бегстве ВСУ. По его словам, западные союзники создают для Киева "искусственный дефицит вооружения".

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