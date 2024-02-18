Добровольцам отряда "Барс" вручили госнаграды на передовой

"Барсы" неоднократно отражали многочисленные атаки националистов

Прямо на передовой государственные награды получили добровольцы отряда "Барс" группировки "Днепр". Бойцам, отличившимся на Херсонском направлении, вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Барсы" неоднократно отражали многочисленные атаки националистов, срывали ротацию противника на передовой, уничтожали опорники и технику врага.

"Чеченская кампания, Донбасс 14-го года, и вот СВО, с начала СВО. То еСть везде, где трудно России, стараюсь туда прибыть. Или, наверное, по воле судьбы попадаю туда", - говорит командир боевой группы с позывным "Заря".

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