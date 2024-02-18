Сорвал наступление противника: новые подвиги российских военных в зоне СВО

Бойцы проявляют мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Так сержант Виктор Сеногноев обнаружил скопление техники и живой силы ВСУ. Боевики планировали атаковать наши позиции, но разведчики установили на пути неприятеля около 30 мин. Во время наступления бронегруппа противника понесла существенные потери на минном поле, а после удара артиллерией радикалы были полностью уничтожены.

Рядовой Дмитрий Исаев под вражескими снарядами, рискуя жизнью, сумел быстро восстановить работу модуля связи, повреждённого при обстреле ВСУ. Это позволило наладить взаимодействие командования с войсками и не допустить потерь среди наших военнослужащих.

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