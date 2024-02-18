Торжество прекрасного: в Сочи проходит Зимний международный фестиваль искусств

Уже в 17-й раз

Лучшие мировые музыканты, именитые российские актёры, начинающие поэты и журналисты приехали в город на Зимний международный фестиваль искусств. Праздник, придуманный Юрием Башметом, проходит уже в 17 раз.

В Сочи музыка сейчас - во всем: в шуме волн, в шелесте пальмовых листьев. И все разговоры в городе о главном событии - 17-ом международном Зимнем фестивале искусств, который каждый день дарит массу эмоций.

Площадки фестиваля самые разные: Морской вокзал, Красная поляна, Зимний театр. Залы переполнены, афиша выучена наизусть. Перед открытием фестиваля закончились авиабилеты на рейс Москва-Сочи.

Гала-концерт собрал лучших, включая тех, кто в России впервые. Ду Ксюянь из Китая - с мировой премьерой Воронова, Ло Чаовэнь - с Паганини, королева барокко из Германии Симона Кермес - с россыпью знаменитых арий.

"Я очень рада встретиться с Юрием, поработать с ним. Мы ранее не были с ним знакомы, как и с его оркестром. Вчера я сказала: пора уже нам, наконец, повстречаться Я счастлива", - говорит Кермес.

Денис Мацуев потряс даже неподготовленную публику концертом Шнитке: "Это концерт, в котором есть все: и драма, и любовь, и джаз. И надежда в конце! И, конечно, Башмет и Шнитке - это две фигуры, которые рядом всегда были".

Сам маэстро признается: на фестиваль приезжают те, кто по-настоящему любит музыку.

"И в этом, конечно, секрет музыки. Потому что, с одной стороны, всех объединяет эта нота, и следующая нота, и музыкальная фраза. А с другой стороны, каждый все равно о своем думает. Но в общей тональности", - говорит Юрий Башмет.

На фестивале - парад мировых премьер. Для оркестра, хора, народных инструментов. Композиторы счастливы. Солисты тоже.

"Юрий Абрамович — это добрый волшебник, который для нас здесь открывает новый мир", - говорит участница фестиваля Екатерина Мочалова.

А в Зимнем театре появились рельсы с названиями произведений лучших российских писателей. Все это выставка "Сокровенные люди".

Для виолончелистки Марии Зайцевой Зимний фестиваль - часть жизни. Впервые попала сюда ребенком, на мастер-класс. А теперь солирует на гала-концерте: "Я первый раз играю с юношеским оркестром. Это потрясающее ощущение, когда ты знаешь практически всех, кто там находится. И все знают тебя".

Для юных талантов здесь масса возможностей. Мастер-классы, конкурсы, школы: поэтов, продюсеров, журналистов. Ольга Свистунова учит тонкостям профессии на примере своего общения с Улановой, Раневской, Башметом: "А когда у Юрия Абрамовича спрашивают, а что вам неймется? Он отвечает одним словом: для удовольствия".

Юрий Башмет с этим согласен. "У нас родился новый жанр! Не просто актер, читающий текст, и музыка. А прямо спектакли появились! Это новый жанр".

Откровением стало "Рождение человека". Евгений Миронов, Александра Урсуляк и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" представляют спектакль-концерт по рассказам Горького и произведениям его любимого композитора Грига. И делают это проникновенно!

Впереди премьера спектаклей "Соборяне" и "Сокровенные люди", вечер балета и Игорь Бутман. До 25 февраля в Сочи будет аншлаг. Музыкальный.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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