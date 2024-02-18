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Мигранты из Эритреи устроили погромы в Гааге

10:18
  • воскресенье
  • 18 февраля 2024

В районе столкновений местные власти ввели чрезвычайное положение

Массовые беспорядки и столкновения с полицией произошли этой ночью в Гааге. Конфликт вспыхнул между двумя группами выходцев из Эритреи.

Попытки утихомирить толпу со стороны стражей порядка привели к ожесточённым нападениям на правоохранителей. Собравшиеся подожгли две патрульные машины и туристический автобус, а потом принялись бить стёкла находящихся рядом зданий.

Разогнать агрессивных мигрантов удалось лишь с помощью слезоточивого газа. О пострадавших и задержанных пока не сообщается. В районе столкновений местные власти ввели чрезвычайное положение.
 

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