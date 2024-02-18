Важнейшая победа российский армии: подробности освобождения Авдеевки

Город перешел под полный контроль российских войск

В зоне спецоперации под контроль российской армии перешла Авдеевка, мощный оборонительный узел, откуда радикалы постоянно обстреливали Донецк. О взятии города министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. От украинских националистов освобождена территория площадью почти 32 квадратных километра, сейчас их зачищают от оставшихся боевиков. Только за последние сутки вражеские потери превысили полторы тысячи человек.

С административных зданий Авдеевки сбрасывают украинские флаги. Вместо них теперь - российские знамёна.

"Бойцами 35 отдельной штурмовой бригады было освобождено здание железнодорожного вокзала населённого пункта Авдеевка". "239 танковый полк вошёл в Авдеевку. Возле администрации - подразделения разведки и отряда "Шторм".

По данным российского Минобороны, приказ об отступлении из Авдеевки от нового главкома ВСУ Сырского пришёл с опозданием как минимум на сутки. Большая часть украинских подразделений начали самовольно бросать позиции, так как оборонять их не было нечем и некем.

"Подразделениями группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины. В результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысяч военнослужащих", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Все дороги, по которым украинским солдатам ещё можно было попытаться выехать на запад, находились под огневым контролем российской армии. Поэтому такие большие потери. Сейчас в городе идёт плановая зачистка. Немногочисленные отряды ВСУ, которые остались в Авдеевке и не сдаются, уничтожаются.

Это один из подземных бункеров, откуда на протяжении нескольких лет осуществлялось руководство украинскими подразделениями (см. видео). Командный центр, куда приходила картинка с беспилотников и откуда велась наводка артиллерии. Склады боеприпасов. Ящики с патронами до самого потолка. Здесь, глубоко под землёй, была возможность разместить до двух рот солдат - почти двести человек личного состава. Теперь тут отдыхают наши бойцы.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить город от обстрелов. И сейчас из Запорожской области поступает информация, что в районе Работино, того самого, где ВСУ в прошлом году пытались провести контрнаступление, российские части после массированной артподготовки начали штурм украинских оборонительных рубежей и добились существенных успехов.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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