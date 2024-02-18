Выборы президента пройдут 15-17 марта

Кандидаты на пост президента России продолжают активную работу с избирателями. Так, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил гран-при Москвы в рамках открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках.

В соревнованиях участвовали спортсмены со всей России, а также из Белоруссии, Франции, Польши и других стран. Слуцкий вручил медали победителям, а также отметил: гран-при Москвы демонстрирует, что все попытки Запада изолировать Россию провалились.

Леонид Слуцкий, кандидат в президенты России от ЛДПР: "Но хочу сказать, что спортивная дипломатия уже обходит и официальную, и парламентскую, и транспортную. Потому что дружба, чувство поддержки. И все страны, в том числе якобы недружественные, с нами. Вот недружественное "не" отбрасывается именно здесь. В сфере спорта, в котором всегда славилась наша страна".

В Самаре кандидат от "Новых людей" и партии "Роста" Владислав Даванков встретился со своими сторонниками. Чтобы пообщаться с политиком жители приехали из разных городов области. Одной из основных тем беседы стали пункты предвыборной программы по развитию российских регионов.

Владислав Даванков, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" и партии "Роста": "Проблема в том что все деньги, которые есть в регионе , практически все налоги отправляются в Москву, а дальше руководство региона практически каждый раз согласовывает любой расход на то, чтобы он был произведён в регионе. Вместо того, чтобы как во многих странах, мы изучили международный опыт, деньги должны оставаться в регионе".

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