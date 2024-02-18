Собянин рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе

Она готова почти на 20%

Многоуровневая дорожная развязка, которую строят на востоке Москвы, готова уже почти на 20 процентов. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Работы ведут в районах Богородское и Метрогородок на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе. После ввода эстакады в эксплуатацию водители смогут съезжать с МСД в сторону центра гораздо быстрее.

Сейчас специалисты сооружают опоры, собирают конструкцию моста, прокладывают инженерные коммуникации. В планах - закончить строительство развязки в конце следующего года.



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