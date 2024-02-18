Зеленский в гневе: Байден допустил потерю Украиной других городов вслед за Авдеевкой

На Западе обсуждают крупную победу российской армии

Кадры бегства боевиков Зеленского из Авдеевки и водружение в городе российского триколора и советского Знамени Победы облетели все мировые СМИ. Британская Daily Mail всеми силами оправдывает позор нацистского режима: оборонялись героически, но были вынуждены покинуть населенный пункт из-за политических распрей в Вашингтоне по поводу финансирования Киева. А вот американское издание New York Post вынужденно констатирует: "Это отступление подготовило почву для крупнейшего наступления России с мая 2023 года".

Fox News вышли с заголовком о крупной победе Владимира Путина и разгромной для шайки с Банковой статьей о поворотном моменте на глазах всего мира. Зеленского от обиды занесло так, что пригрозил исключить заокеанских кормильцев из списка стратегических партнеров, если не дадут денег.

"Мы рассчитываем на США как на нашего стратегического партнера. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что Штаты - не наш стратегический партнер", - заявил Зеленский.

Телефонный разговор с Байденом из Мюнхена отрезвил Зеленского. Видимо, в прямом смысле этого слова. Так как риторика сменилась на подобающую статусу вечного попрошайки: "Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США".

Белый дом в переходе Авдеевки под контроль России обвинил конгрессменов: это плата за их бездействие. Байден заявил: он уверен, что на Капитолийском холме одумаются. Правда, подзабыл, что законодатели-то ушли на каникулы до конца месяца. Перепутал финансирование НАТО со спонсированием Украины. И не смог ответить на вопрос о том, сколько еще городов сдаст Киев, прежде чем Конгресс и администрация договорятся.

— Пришло время убедиться, что Конгресс вернулся домой и принял закон о финансировании НАТО.

— Насколько вы уверены в том, что, пока Конгресс одобряет запрос администрации, другие города Украины не окажутся под контролем российских сил?..

— Я не уверен. Никто не может быть уверен. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются.

За судьбы Украины Байден изо всех сил борется на пляже в штате Дэлавер. А в Мюнхене за всю демократическую Америку отдувалась, как умела, вице-президент Камала Харрис: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Нет никакого плана Б".

Однако все эти заявления больше походят на коллективный курс медитации и самоуспокоения. Вот премьер Дании в который раз обещает Зеленскому так называемые крылья свободы. Подзабыв, что пока еще даже не обучили пилотов.

"Наши F-16 скоро будут пересекать небо Украины", - обещает Метте Фредериксен.

Немцы на полях конференции подписали меморандум об открытии концерном Рейнметаль нового завода по производству боеприпасов на Украине. О том, что он станет законной военной целью - ни слова. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь помечтала запустить руку в карман России. Заявила, что Брюссель намерен использовать доходы от украденных у нашей страны денег для финансирования производств оружия для Киева. Дискуссии продолжили уже в неформальной обстановке в ресторане. Сборище русофобов его участники назвали "Вечер свободы". Неофициальный девиз: "Выпьем против Путина". От Украины выступили братья Кличко.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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