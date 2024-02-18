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На Сахалине с дрейфующей льдины спасли больше 80 рыбаков

10:56
  • воскресенье
  • 18 февраля 2024

Для подкрепления был вызван вертолёт Ми-8

На Сахалине провели масштабную спасательную операцию. Помощь потребовалась рыбакам, которых унесло на оторвавшейся льдине.

Сотрудники МЧС получили сообщение, что в Охотском море, в километре от берега оказалось несколько десятков человек. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия, задействовали лодки и снегоходы. Однако, когда добрались до дрейфующей льдины, оказалось, что на ней находится больше 80 рыбаков.

Для подкрепления был вызван вертолёт МИ-8. Спасательная операция длилась несколько часов. Всех эвакуировали на берег. Помощь медиков никому не потребовалась.
 

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