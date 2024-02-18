Путин назвал ситуацию с Украиной вопросом жизни и смерти для России

Президент прокомментировал ажиотаж вокруг интервью Такеру Карлсону

Конфликт на Украине для Запада является всего лишь вопросом улучшения своего тактического положения, тогда как для России — это судьба, вопрос жизни и смерти. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину интервью Такеру Карлсону.

"Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это", — сказал Путин. Фрагмент беседы президента с Зарубиным опубликован в Telegram-канале журналиста.

Глава государства отметил, что не знает, почему интервью Карлсону вызвало такой ажиотаж. По его предположению, это может быть связано с желанием огромного количества людей в мире узнать правду и получить альтернативную точку зрения.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышло 9 февраля. За два часа президент ответил на 60 вопросов. Большая часть из них касалась отношений с Украиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"