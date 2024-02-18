В Москве тестируют новые светофоры для пешеходов. Необходимость или чрезмерная забота?

Мнения экспертов разделились

В столице появились новые светофоры для пешеходов. Пока в порядке эксперимента. В них есть дополнительный белый сигнал, предупреждающий о том, что из-за поворота может выехать машина. Это не первое нововведение, призванное обезопасить людей.

Лишний раз посмотреть по сторонам, переходя дорогу, теперь напоминает светофор. Пока в тестовом режиме, но уже довольно успешно. На нескольких столичных перекрёстках пешеходы стали замечать непривычную пиктограмму, которая загорается вместе с зелёным сигналом.

Раньше сигнал о том, что одновременно могут пересекать проезжую часть и машины, и пешеходы был только для водителей, которые при маневре обязаны сначала пропустить людей, а затем продолжить движение. Теперь подобное предупреждение есть и для пешеходов. Вот такое обозначение с восклицательным знаком, которое символизирует, что из-за поворота может появиться автомобиль и надо быть внимательным.

Изображение на светофоре интуитивно понятное. Люди, которые впервые увидели на улице такой сигнал, практически сразу догадались, о чём он предупреждает.

"Это "Внимание! Машины", вроде с нашей стороны. А вот с той – это "Внимание! Ппешеходы!"

"Машина, наверное, заворачивает, я так поняла. Я просто автомобилист, и сама обращаю внимание. Но вообще машина должна пешехода пропускать".

"Полезная функция! Иногда же машин нет, а что он будет стоять, взяли и пошёл, всё".

Перекрёстков с так называемой совмещенной фазой светофора, когда для машин и пешеходов одновременно горит зелёный свет, в Москве насчитывается более 250. Этот режим работает исключительно на небольших пересечениях, где нет интенсивных потоков ни людей, ни автомобилей.

"ЦОДД начал тестировать новые пешеходные светофоры в местах, где зелёный сигнал горит одновременно пешеходам и автомобилям, которые поворачивают направо или налево. Тестирование ведётся на 5 участках по всему городу", - говорит Динара Ибрагимова, руководитель отдела по связям с общественностью ЦОДД.

Полезна ли эта новинка, мнения экспертов разделились. Одни утверждают, что эксперимент вполне оправдан, и уверены - вскоре станет новой нормой в правилах дорожного движения.

"Пешеходы об этом не были предупреждены и у них появились своя дополнительная секция, которая подсказывает, что одновременно с ними могут двигаться автомобили. Это позволяет подготовиться к тому, что автомобиль появится, может быть, пропустить его лишний раз не шагнуть, потому что у автомобиля есть инерция, ему нужно время, чтобы остановиться, а пешеходу достаточно не сделать один шаг", - говорит Александр Шумский, руководитель общественного проекта.

Другие специалисты считают дополнительные символы для пешеходов излишними. Если водителю ещё нужны сигналы, чтобы успеть принять решение и вовремя затормозить, то вот человеку на улице остановиться гораздо проще. Достаточно посмотреть по сторонам.

"Не нужно пешехода обкладывать каким-то множеством дополнительных знаков. У него есть зебра, у него есть зелёный сигнал пешеходного перехода. Ещё какой-то моргающий сигнал какого-то автомобиля и так далее там подобное. Я думаю, что половина вообще не поймут, что это такое. Мы, когда окружаем пешеходов излишней заботой, пешехода начинают вести себя так, как будто им на дороге все положено", - возмущает Максим Кадаков, главный редактор журнала "за рулём".

Так или иначе, эксперимент продолжается. И его результаты еще не подведены. Между тем это не единственная новинка в московской системе регулирования дорожного движения. На пересечении улицы 1905 года с Краснопресненской набережной тестируется диодная обводка всего светофорного блока. Лента загорается в цвет горящего в данный момент сигнала. Как предполагают эксперты, таким образом водители могут издалека определять фазу светофора. На Таллиннской улице пешеходный переход освещают с помощью специальных стоек со светодиодной подсветкой, которая включается одновременно с уличными фонарями. А на Бутырской светофор уже больше напоминает телевизор, на экран которого выводятся дополнительные рекомендации. Ряд подобных модернизаций уже дал ощутимые результаты. По данным статистики за последний год число ДТП с погибшими на пешеходных переходах сократилось на 40 процентов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"