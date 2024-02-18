Мой район: как меняется Лианозово

Сегодня здесь не менее уютно, чем век назад

На гербе этого района изображена лира. Тут часто гостили баснописец Крылов и драматург Фонвизин. И именно здесь чаще всего строили свои дачи обеспеченные горожане в конце 19 века. Здесь есть свой Арбат - пешеходная часть одной из центральных улиц. А имя этим местам дал промышленник, владевший нефтяными предприятиями в Баку. Всё это - о районе Лианозово. Сегодня здесь не менее уютно, чем век назад. А добраться до центра можно в разы быстрее.

В одной из многоэтажек на улице Абрамцевская уже много лет работает театр. Актеры и профессиональные, и любители. И даже юные. Никаких поблажек. Разминка и репетиции серьезные.

Мария Жижина: "Мне нравится играть разные роли, переодевать костюмы".

Яромир Волков: "Я играл Буратино и мне это очень понравилось, потому что главная роль".

Олеся Гуторова: "Мне нравится театр, мне нравится раскрываться".

Репертуар Московского лианозовского театра разнообразный. И здесь всегда аншлаги. Знают, чем завлечь жителей спального района.

"У нас оригинальная история - спектакли от 2 до 4 лет. Куда вообще можно вообще пойти с ребенком двух лет? Вот к нам можно прийти. У нас даже новогодние елки специально для таких малышей", - рассказывает Надежда Егорова, худрук театра.

Семейные спектакли, постановки для взрослых и даже театральные сериалы. Те, кто сюда попал однажды, возвращаются снова и снова.

Ольга Позина: "Дочке был год, сейчас ей будет 18. Мы вот эти 17 лет все ходим и ходим".

Ольга Волкова: "Одиннадцать лет назад мы пришли на постановку "Кот Котофей". И я была в таком восторге. Думаю, надо же, вот театр рядом и такой классный".

Лианозово - район творчески одаренных детей. На этой же улице еще одно место притяжения любителей прекрасного - Детская школа искусств имени Калинникова.

"Вот раньше в 90-е годы невозможно было даже приобрести для музыкальной школы один, например, баян или одно фортепьяно. Ну, потому что не было денег. Сейчас правительство города особое внимание уделило именно школам дополнительного образования. И мы получили все для комфортного обучения, для комфортного пребывания в этой школе", - говорит Нина Нелюбова, директор детской школы искусств имени В.С. Калинникова.

В школе занимается тысяча семьсот детей и на всех хватает инструментов. Даже самых необычных.

Наталья Шварц, мама воспитанницы школы искусств: "Дочь у меня играет на разных музыкальных инструментах. Это целая группа ударников. Это и ударная установка, и маримба, и виброфон, конги, бонги".

Алла Поперечная, преподаватель ударных инструментов: "У нас в планах поехать в Питер на "Ударную волну DRUM WAVE", где в прошлом году коллектив занял лауреатов первой степени. Единственные из Москвы стали победителями в шоу барабанщиков".

В этом году ребята-барабанщики снова отправятся покорять Северную столицу, только теперь уже новым составом.

Лев Киселев: "Нам очень нравится этим заниматься, потому что мы так самовыражаемся".

А в соседнем Вологодском проезде раздолье для увлекающихся спортом. Каток с искусственным льдом с навесом.

"Что позволяет пользоваться катком в любую погоду зимой. Будь то снег, то снег с дождем - у нас не останавливается тренировочный процесс и не останавливается массовое катание", - говорит Максим Власкин, директор спортивно-досугового центра "Кентавр".

Здесь можно просто кататься. Есть и возможность заниматься бесплатно в секциях фигурного катания и хоккея. Для этого нужно записаться на портале mos.ru.

Егор Кочушов: "Захотел, когда вырасту, стать хоккеистом. Падать еще немного я могу, забивать тоже, но редко".

Новая жизнь в районе началась прошлой осенью с открытия станции метро Лианозово Люблинско-Дмитровской линии. Подземка стала в шаговой доступности для 30 тысяч жителей района.

"Настроение с утра гораздо лучше, когда ты тратишь меньше времени на поход до транспортного узла. Соответственно, на работу уже с другим настроением".

В прошлом году удобней стала и станция МЦД. Ее перенесли ближе к метро. Время пересадки сократилось в 4 раза.

Татьяна Гарибанова: "Раньше ездила на Бескудниково. Но там неудобно, через мост надо переходить. А здесь очень удобно. И лифт есть".

Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена: "В этом году мы полностью завершим формирование московского городского вокзала Лианозово. Это важный транспортный узел на границе двух районов столицы – Лианозово и Дмитровского. В состав нового московского городского вокзала входит одноименные станции метро и МЦД. Также остановки наземного городского транспорта".

На новом столичном вокзале уже возвели две пассажирские платформы и северный подземный вестибюль, который интегрировали со станцией метро. Сейчас строится южный вестибюль, он соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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