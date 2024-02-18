Бесстрашно защищала памятники истории и культуры: памяти москвоведа Нины Молевой

Нина Молева скончалась на 99-м году жизни

На этой неделе стало известно, что на 99-ом году умерла Нина Михайловна Молева. Писатель, искусствовед, знаток Москвы. Жена художника и теоретика искусства Элия Билютина. Она была удивительно разносторонним человеком - разносторонне талантливым. Писала книги, читала лекции, защищала памятники истории и культуры. Всегда была готова прийти на помощь журналистам, делясь своими воспоминаниями о Москве в годы войны и не только. А ещё она была великолепным рассказчиком.

Нина Молева, писатель, москвовед: "В 12 часов выступление Молотова. Какое оно произвело впечатление. Вы знаете, очень веселая летняя Москва и ощущение что легла такая серая пелена на все".

Её рассказы завораживали. История, известная по учебникам, в её изложении становилась совсем другой - живой и эмоционально окрашенной.

"Она окончила МГУ в 47 или 45 году. А поступила она во время войны. Она воевала. Она была на пропагандистском фронте. Она читала лекции. Она была в госпиталях", - рассказывает председатель Московского краеведческого общества Владимир Козлов.

"Она была профессиональный чтец. И была такая профессия чтец, актриса-чтец. Поэтому она действительно собирала целые залы людей. Понимаете, это были сотни, тысячи людей", - говорит Ирина Гузеева, библиограф.

"Она бесстрашно защищала памятники истории и культуры. В то время это было дело небезопасное. С 1966 года вплоть до начала нашего века", - говорит Козлов.

"Она имела то оружие, которое не имели мы, библиографы, и историки. Она могла снять трубку и куда-то позвонить. Она любила Москву, она знала Москву. И она очень для нее много сделала", - вспоминает Гузеева.

Она спасала Рогожскую слободу, выступала в защиту многих других памятников истории и архитектуры. Сейчас многие рассуждают о фамильной коллекции живописи, доставшейся Нине Молевой от родственников мужа. Но не хотелось бы, чтобы любые разговоры о ее цене и дальнейшей судьбе, затмили светлый образ человека, бескорыстно отдавшего любимому ею городу столько сил. Светлая память.

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