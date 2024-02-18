Оазис в центре огромного мегаполиса: Московскому зоопарку исполнилось 160 лет

Сейчас в нем обитают свыше 8 тысяч животных

Московскому зоопарку на этой неделе исполнилось 160 лет. За эти годы из сугубо научной лаборатории по акклиматизации животных он превратился в оазис в центре огромного мегаполиса, где живут звери и птицы со всех континентов. Когда-то их было всего три сотни, а сейчас восемь тысяч. И среди них есть настоящие звёзды.

Фантастические кадры: прыгающие по команде, да практически взлетающие крокодилы. Посетители в шоке. Оказалось, не только тридцатилетняя Тоша, но и другие её сородичи вполне поддаются дрессировке. Сотрудники зоопарка используют для этого специальное приспособление - таргет. Переключают на него охотничьи инстинкты крокодила.

"Я не видела, чтоб с крокодилами работали с таргетом и мне было очень интересно. Это хорошая и фитнес-нагрузка, им, как и всем живым существам нужно движение", - говорит Анна Дацюк, зоотехник Московского зоопарка.

Аллигатор, львы, тигры, носорог - экзотические животные были в зоопарке с момента его основания 160 лет назад! Идея создания такого "живого музея" принадлежала профессору Московского университета Анатолию Богданову. Место выбрали на одной из ближайших городских окраин - у Пресненских прудов. А репетицией стала зоовыставка.

Елена Лысогорская, заведующая лекционно-экскурсионным отделом Московского зоопарка: "По окончании выставки еще не был зоосад открыт, поэтому животных раздали членам комитета, вот у Анатолия Петровича Богданова жил кенгуру дома, у кого - кто, кто - кого смог взять, а потом все это, естественно, влилось в будущий зоопарк".

На момент открытия было всего триста обитателей. Их потом в основном дарили. Из Валаамского монастыря привезли нерп. Александр II передал слона - свой презент от Бухарского эмира. И удивительно - зоопарк не закрывался даже в самые тяжелые времена: в революции и войны. В советские годы для многих он стал любимейшим местом в Москве.

В конце восьмидесятых годов символом зоопарка выбрали манула. Нынешний любимец публики - Тимоша - приехал в столицу в 2020 году из Новосибирска и уже хорошо освоился. Вообще в коллекции Московского зоопарка сейчас более 1200 видов животных. И они из самых разных сфер обитания. Есть и те, что могут жить и на земле, и в воде. Как, например амфиума трехпалая.

Анастасия Кистенёва, ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка: "Вот сейчас она набирает воздуха, прям видно глотательное движение совершает. Живёт она в водоемах, и примерно лет пятнадцать, ну, а у нас семнадцать лет ей уже точно есть. Это такая бабушка, очень активная бабушка".

Еще один местный старожил - жираф Самсон Гамлетович Ленинградов. Единственный тут обладатель имени-отчества и фамилии. Ему тридцать один год. А другим давним обитателям - слонам Памиру и Пипите - и того больше - уже за сорок. История появления их в Московском зоопарке необычная. Больше года провели в корабельном трюме.

"Михаил Брагин, начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка: "Вьетнам их подарил Кубе, еще в советское время это было, в восьмидесятые годы. А Куба отказалась из-за ветеринарных несоответствий. И они долго стояли на рейде в Атлантическом океане, потом их принял Советский Союз, их привезли зимой в Ленинград, и уже из Ленинграда наши сотрудники их забирали сюда маленьких совсем еще слоничков".

Слоны выросли, сами обзавелись потомством. Как животные высокоинтеллектуальные, они постоянно в движении, в трудах и заботах. Впрочем, и на педикюр время находят.

"Маргарита Горбатова, кипер отдела млекопитающих Московского зоопарка: "Кисточкой наносилась специальная мазь, которая предотвращает сухость и возможные трещины на ногах слонов, то есть это в профилактических целях делается ежедневно со всеми слонами".

Работа киперов сложна, тяжела, опасна, ведь подопечные непредсказуемы. И нужно очень хорошо знать их характеры, повадки и вкусовые предпочтения. Киперы каждый день проводят с животными тренинги. Леопард Мизер - а его так назвали, потому что был самым крошечным в помёте - к ежедневным занятиям уже привык. Рычит, конечно, для острастки. Но реагирует на команды и спокойно относится к прикосновениям. К таким прикосновениям животных приучают, чтобы потом, в случае необходимости, оказать им медицинскую помощь, не обездвиживая.

Нина Тузова, зоотехник Московского зоопарка: "Вот палочкой трогали его лапы, голову, уши - это чтобы вот брать из ушей всякие там соскобы. Лапы мы трогаем, чтобы потом можно было обрабатывать когти у него".

А что касается подарков, то главные преподнесли сами обитатели зоопарка. Накануне юбилейного года здесь случился самый настоящий бэби-бум! Суперзвезда зоопарка, конечно, - Катюша, первая панда, родившаяся на территории России. Но потомство появилось не только у бамбуковых медведей, а и у капибар, овцебыков, пингвинов, черных лебедей, розовых фламинго. Всего полторы тысячи новых редких питомцев! Значит, не зря были эти 160 лет заботы!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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