Добраться до финиша и не свернуть шею: в Москве прошли соревнования по скоростному спуску на коньках

Это было захватывающее шоу

Воробьёвы горы минувшим вечером штурмовали конкобежцы-экстремалы. Райдерам предстояло преодолеть головокружительный спуск по ледяному жёлобу длиной в три сотни метров. И если непосвященные достижением могут считать уже тот факт, что спортсмен доехал до финиша, не свернув себе шею, то профессионалы в таких условиях ещё и экономят секунды.

По сигналу арбитра спортсмены срываются со старта. Разгон мгновенный и головокружительный. Скоростной спуск на коньках - один из самых опасных видов спорта. И одновременно - зрелищное шоу: экстремалы в полной хоккейной амуниции летят по ледяному желобу с препятствиями в виде трамплинов, волн и крутых поворотов.

Воробьевы горы в третий раз принимают Открытый кубок мира по айс-кроссу - гран-при Москвы. Финальный этап соревнований. Участвуют сильнейшие спортсмены из России, Польши, Германии, Финляндии и Франции.

Джонатан Мерлино, участник айс-кросса (Франция): "Много ощущений, много эмоций! Это так невероятно красиво - вокруг огни и много людей. Очень сильные эмоции! Спасибо за прекрасную организацию!"

Трассу готовили около месяца на естественном рельефе Воробьевых гор. Перепад высот - около 50 метров. То есть гонщики несутся на коньках с ледяной горы размером с 16-этажный дом.

Дина Сафарова, исполнительный директор Федерации скоростного спуска на коньках России: "Все спортсмены сказали, что это самая интересная с точки зрения адреналина трасса, потому что удается развивать неимоверную скорость. Лучшее время квалификации - 28 секунд. Рекорд нашего спорта был поставлен в 2016 году - спортсмены развили практически 80 км в час. Трасса было построена в Мюнхене, надеемся, что московская трасса поставит новый рекорд".

На дистанции атлеты показывают не только скорость, но и тактику. Спортсмены стартуют в четверках и имеют возможность обходить друг друга и бороться за лучшую позицию. Здесь как в гонках "Формулы-1" - резкие повороты, в которые нужно войти на максимальной скорости и при этом устоять на ногах. Обгоны и срезы противников разрешены, но без толчков и захватов.

Юлиан Стеца, участник айс-кросса (Москва): "В конце два прыжка, когда разгон идет. Очень сложно сохранить равновесие. На полную надо было работать, но я, к сожалению, чуть расслабился в конце, поэтому проиграл в финише".

Николай Захаров, участник айс-кросса (Екатеринбург): "Адреналин бьет! Народу много и адреналин бьет, все супер!"

Самый сложный участок трассы - разрыв, который нужно перелететь. Элемент коварный и травмоопасный.

Занявшие первые два места в каждой четверке проходят в следующий тур, остальные выбывают из турнирной таблицы. Экстремальную дистанцию покоряют даже девушки.

Эвелина Мильбергер, победитель малого финала (Санкт-Петербург): "Сначала семья не отпускала категорически. Потом я сказала, что трасса легкая, хотя это не так… В итоге, отпустили, за меня болеют, переживают".

Самая напряженная борьба была в мужском зачете. Победителем стал Дмитрий Мурлычкин из Москвы: "Утром очень сильно разбился. И мне просто повезло, что сегодня просто выступал. Рад, что все закончилось без травм, и шоу состоялось!"

Это было захватывающее шоу, в котором смешалось всё - риск, драйв, скорость и напряжение всех сил. Спустя 10 лет айс-кросс снова на Воробьевых горах!

Наталья Бабкина, "ТВ Центр".

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