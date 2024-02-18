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Песков рассказал о работе Путина в часы освобождения Авдеевки

12:44
  • воскресенье
  • 18 февраля 2024

Первый доклад президент заслушал в 4 утра

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов трижды докладывали Владимиру Путину о ходе освобождения Авдеевки. Об этом рассказал Дмитрий Песков.
Важнейшая победа российский армии: подробности освобождения Авдеевки

Первый доклад о скором завершении операции по освобождению города президент заслушал в субботу в 4 утра. Уже в 11:00 Путину сообщили о фактическом завершении операции. По словам Пескова, российским военнослужащим потребовалось несколько часов для начала зачистки города. В это время началось массовое бегство противника.

Финальный доклад о завершении операции и полном взятии Авдеевки под контроль Владимир Путин заслушал после обеда, пишет РИА Новости.

В субботу вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Авдеевка полностью перешла под контроль российской армии. В настоящее время завершается зачистка от украинских боевиков Авдеевского коксохимического комбината. Потери ВСУ только за минувшие сутки составили 1500 человек. В Минобороны подчеркнули, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

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